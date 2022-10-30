Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.



Yıl sonunu işaret eden Nebati, aralık ayında enflasyonun yavaşlayacağını söyledi.



Arab News'e konuşan Bakan Nebati şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadele için insana odaklandık. Büyüme istiyoruz ama insanların işini kaybetmesini istemiyoruz. Üretim ve verimliliğin devam etmesini istiyoruz. Enerji fiyatlarının üzerindeki baskı azaldığı için şanslıyız. Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz. İşlerini kaybetmemeleri için elimizden geleni yapacağız."

Nebati 2023 için enflasyon hedefinin ise yüzde 25 olduğunu dile getirdi.



"PETROL VE GAZ DAHA UCUZ TAŞINABİLİR"



Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini de söyledi.



Nebati şöyle konuştu:



"Her türlü doğalgaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir. Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgeye barış getirmek için birbirine destek veriyor. Barış, doğalgaz ve enerji fiyatlarını daha makul hale getirecek. Avrupa'ya baktığımızda Rus gazına bağımlılar ve kışı büyük bir stres altında geçirecekler. Yeni adımlar atılması ve yeni yapılanmaya gidilmesi artık zorunludur. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir merkez olacak Türkiye'nin, İran ve Rus gazını Avrupa'ya dağıtması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu, bölgede barışın gerçekleşmesine katkı sağlayacak, enerji nakli için güvenli bir ortam oluşturacaktır."