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Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadeleye yönelik açıklama yaptı. Nebati, "Vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 10:14

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı , enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati şunları kaydetti:

"Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir."

TÜİK verilerine göre enflasyon haziran sonu itibariyle yüzde 78,62'ye yükseldi.

BAKAN NEBATİ'NİN PAYLAŞTIĞI GÖRSEL

Bakan Nebati açıklamasını bu görselle duyurdu. Bakan Nebati açıklamasını bu görselle duyurdu.

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