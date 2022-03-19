Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi Programı"nda konuştu.



Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ''



''Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hedeflerimize ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz.



''BU YIL 250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNİ AŞACAĞIZ''



Potansiyelimizin farkındayız, fırsatları takip ediyoruz. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Türk ekonomisini üretim odaklı olarak ileriye taşıyoruz.



"ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ"



Enflasyonla mücadele ediyoruz. Petrol fiyatları yükseldi, enflasyona olumsuz etki yapıyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz.''