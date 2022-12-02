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Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kıdem tazminatına kredi desteği için çalışma başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin kıdem tazminatı yükünü, uygun koşullarla karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını açıkladı.

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kıdem tazminatına kredi desteği için çalışma başlatıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverene kıdem tazminatı desteğiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter'den paylaşım yapan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını hatırlattı.

"HAZIRLIKLAR BAŞLATILDI"

Bakan Nebati, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığını belirtti.

EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların kıdem tazminatı için şirketlere kredi desteği verilecek. Desteğin kapsamı ve içeriği yapılacak çalışma sonrası netleşecek. 

EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA MECLİS'E GELEEK

Son aşamaya gelinen EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanacak.

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