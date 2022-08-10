Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na KKM tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) uygulamasına katılanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Edirne'de konuşan Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı olanlara seslenmiş, "Bizim iktidarımızda sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi yok. Türkiye birilerinin sömürge alanı değil." demişti.



Bu sözlere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan yanıt verdi.

Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın finansal istikrarı temin ve makraekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alındığını hatırlattı.

Uygulamanın ekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmanın milletin ortak menfaatlerini gözetmediğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esasına ters ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalarının her bakımdan vatanseverlikten uzak olduğunu söyledi.

Nebati, "Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum." ifadesini kullandı.