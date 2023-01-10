Bakan Nebati'den konut fırsatçılarına uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünkü Kabine sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bakan Nebati'ye orta gelirlilere yönelik Yeni Evim kampanyası sonrası görülen fiyat artışları soruldu.



Her türlü önlemi aldıklarını belirten Nebati, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var. Risk analiz merkezi tüm verilere sahip durumda. Yanlış yapana gereğini yaparız ama verilerin tamamına sahibiz" dedi.



"RAYİÇ BEDEL ÇALIŞMAMIZ VAR"



Rayiç bedel farkının Türkiye'de kangren konulardan biri olduğunu kaydeden Bakan Nebati şunları kaydetti: "Özellikle de enflasyondan dolayı fiyatların yükselmiş olması, konut fiyatlarının çok yükselmiş olması, rayiç bedellerle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda da elimizde çok sağlam veriler var. Vatandaş dikkat etsin, satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin de üstesinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var. Gerçek fiyatları rayiç fiyatlara dönüştürdüğünüz zaman belediyelerdeki gelir çok artacak ama vergiler çok yükseldiği için vatandaş rahatsız olacak."

"OCAKTA EKSİ ENFLASYON BEKLENTİMİZ YOK"



Enflasyonla ilgili mesaj veren Bakan Nebati, ocak ayında eksi enflasyon beklentisinin olmadığını belirterek "Bizim için önemli olan makul seviyelerde olması. Hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi. Yıl sonu hedeflerimizle bağlantılı olması" dedi.



KURUM'DAN İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, ikinci el konuta yönelik kampanya hazırlığına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, henüz somut bir çalışmanın olmadığını ancak zaman içerisinde de yapılabileceğini söyledi.