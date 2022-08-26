Bakan Nebati'den The Economist'e yanıt

The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisine ilişkin tespitler yapıldı.



Yayında, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." yorumu yapıldı.



Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu yayına atıfta bulunarak, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, Türkiye Ekonomi Modeli" dedi.



Nebati, "Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.



