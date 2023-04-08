Bakan Nebati'den "Türkiye Ekonomi Modeli" vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonda kasım 2022'den bu yana düşüş trendine girildiğini ve mart 2023 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 50,5 seviyesine gerilediğini söyledi.



Küresel ekonominin son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ettiğini dile getiren Nebati, salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok kriz ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemlerin artık yetersiz kaldığının altını çizdi.

Enflasyon ile mücadelede gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının, dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediğini ve işsizliği körüklediğini vurgulayan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşte bu zorlu süreçte bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye Ekonomi Modeli'ni hayata geçirdik. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyorlar. Buna en güncel örnek, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşamamıza rağmen, daha iki gün evvel Dünya Bankasının ülkemize yönelik büyüme beklentisini yukarı yönde güncellemiş olmasıdır. Modelimizi devreye aldığımızdan bu yana tüm küresel olumsuzluklara rağmen ekonomimizin makro göstergelerde sergilediği yüksek performans, ülkemizde kötümser tahminler yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyenlerin nasıl da yanıldığını kanıtlar niteliktedir."

Bakan Nebati'in hedefinde millet ittikafı da vardı.

Nebati, "Bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 7'li masa ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanızın hangisi, ne olduğu öğrenmek istiyoruz. Sadece tutarsız, zeminsiz ve tozpembe hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipe 7 kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor. Daha önce birkaç defa bu 7'li masaya sordum henüz bir cevap alamadım. Tabii cevabı aralarından kim verecek? Bu da şüpheli. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Lafı hiç dolandırmadan şu iki soruma net bir cevap verin: Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz? Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız?"