Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin açıklamaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.



''YA KONUYU BİLMİYORSUNUZ YA DA BİLİP ÇARPITIYORSUNUZ''



Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın iddialarına yönelik "Dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" ifadelerini kullandı.



IMF'nin üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığını belirten Nebati, SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını kaydetti.



Nebati, bu kapsamda geçen yıl, ABD’ye 112,9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlandığını ifade ederek, Türkiye’ye ise IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiğini belirtti.

''TÜRKİYE'NİN IMF'DEN BORÇ ALDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GERÇEK DIŞI''



IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığına ya da program ilişkisine girilmediğine dikkati çeken Nebati, "Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021’de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum" değerlendirmelerinde bulundu.



Bakan Nebati'nin paylaşımına eklediği 26 Ağustos 2021 tarihli basın duyurusunda, Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahip olduğu, IMF'in 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolar tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığı belirtilmişti.

SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye’ye, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiği, IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığı ya da program ilişkisine girilmediği aktarılmıştı.