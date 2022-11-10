Bakan Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumu yaptı.



Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2022'nin ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret ediyor. Yıl geneli için yüzde 5 büyüme öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.

İSTİHDAM EYLÜLDE ZİRVEYE ULAŞTI



Toplam istihdam seviyesi eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır.

Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 9,9 olmuştur.



İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

REZERVLER BU YIL 3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri yılbaşına göre 3 milyar doların üzerinde artarak 28 Ekim itibarıyla 114,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz.

KKM'DE 91,6 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

Hazine tarafından desteklenen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir.

Enflasyonla mücadeleyi faiz artışlarıyla değil, üretim kapasitesini artırarak arz yönlü politikalar geliştirerek sürdürüyoruz.

2022 yılı için, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.