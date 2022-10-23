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Bakan Nebati: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Destek kredisi, 60 ay vade ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla verilecek.

Bakan Nebati: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi

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Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından, esnaf ve sanatkarlar ile tarımsal üretime yönelik kredi paketlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmiştir.''

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, böylece, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30'dan 35'e çıkartıldığını kaydetti.

TARIMSAL ÜRETİM KREDİSİNİN ÜST LİMİTİ ARTIRILDI

Bakan Nebati, ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, "Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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