Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak

Konut fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmek için hazine arsalarının satışı da gündemde. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir açıklama yaptı.



Özhaseki, konut fiyatlarının yüksek olmasında artan inşaat maliyetlerinin yanı sıra arsa arzının az olmasının da etkili olduğunu belirtti.



Bu sorunun aşılması için yeni bir projeden bahseden Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde hem kaynak oluşturabilmek adına Hazine arsalarının tamamen taranması, bunların planlanması daha sonra satılarak kentsel dönüşüm için kaynak oluşturmak şeklinde kullanılacak özel bir birim kuruyoruz." ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMA FİYATLARI DÜŞÜRECEK



Çalışma Hazine arazilerinin kötü niyetli kişilerce istismarının da önüne geçileceğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:



"Bunların tamamını planlamaya çalışacağız. Tarayarak sonra da ekonomiye katkısı olması için geri dönüş şeklinde bir çalışma da olacak."



Bakan, böylece fiyatların büyük ölçüde düşmesinin de sağlanacağını kaydetti.

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