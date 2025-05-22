Bakan Şimşek: "2025 yılında enflasyon düşmeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkent Ankara'da Finansal Okuryazarlık Günü programında konuştu.



Şimşek, "Bizim önemli önceliğimiz enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak" dedi.



2025 yılında enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve çalışmalarının bu yönde devam edeceğini açıkladı.



"Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız" diyen Bakan Şimşek, bu sene de cari açığın nispeten düşük kalacağını, petrol fiyatlarının bu noktada destekleyici olduğunu belirtti.