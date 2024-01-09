Bakan Şimşek, ABD'deki toplantılara çevrimiçi katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Ocak'ta ABD'de uluslararası yatırımcılarla buluşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki toplantıları çevrimiçi katılacağı belirtildi.



Bloomberg'in haberinde Bakan Şimşek'in Ankara'daki programları nedeniyle ABD'ye gitmeyeceği ve 11 Ocak'taki toplantılara çevrimiçi katılım göstereceği bildirildi.



Toplantıda TCMB Başkanı Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.



New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.



"Yatırımcı Günü" geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenleniyor.

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