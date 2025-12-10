Bakan Şimşek açıkladı: Destekleyeceğiz

Türkiye ekonomisine ilişkin önemli veriler geliyor. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi verisi de açıklandı. Sanayi üretimi verisi yıllık yüzde 2,2 oranında yükseliş kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek veriye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek "Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi." dedi.

"DESTEKLER ARTACAK"

Şimşek "Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.