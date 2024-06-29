Bakan Şimşek, Asya'daki ilk yatırımcı toplantısı için Singapur'da

Bakan Şimşek, Asya'daki ilk yatırımcı toplantısını Singapur'da gerçekleştirdi.

Singapur Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir araya gelen Bakan Şimşek; dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up’ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi.

Şimşek, Singapur'da yaptığı toplantılara ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

Singapur'da verimli temaslar gerçekleştirdiklerini söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk.



Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up’ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık.



Mali Eylem Gücü’nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık."