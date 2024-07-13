ntv.com.tr

Bakan Şimşek: Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerindeki kişileri denetliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz." dedi.

Bakan Şimşek: Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerindeki kişileri denetliyoruz
Maliye, çok harcayan ancak vergi vermeyenlerin peşine düştü: Yüzlerce kişi tespit edildi

Maliye, çok harcayan ancak vergi vermeyenlerin peşine düştü: Yüzlerce kişi tespit edildi

Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"HARCAMA 5 MİLYON AMA GELİR BEYANI YOK!"

Bakan Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.

kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vergi paketi netleşiyor: Başkasının IBAN'ını kullananlara 30 bin TL ceza

Vergi paketi netleşiyor: Başkasının IBAN'ını kullananlara 30 bin TL ceza

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...