Bakan Şimşek: Azalan cari açık fiyat istikrarına katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Bakan Şimşek: Azalan cari açık fiyat istikrarına katkı sağlayacak
Dış ticaret açığında sınırlı artış

Dış ticaret açığında sınırlı artış

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti." dedi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir.

Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır."

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