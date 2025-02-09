Bakan Şimşek: Birkaç yıl içinde ciddi bir konut seferberliğine gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Tv100 yayınında önemli açıklamalarda bulundu.



Yüzde 5,03 olarak açıklanan ocak ayı enflasyonunu değerlendirlen Bakan Şimşek, "Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi. Ocak ayındaki bu enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyondur" dedi.

Bakan Şimşek, bu sene enflasyonun yüzde 24'e düşmesini öngördüklerini söyledi.



"Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı, fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı" diyen Bakan Şimşek, "Enflasyondaki düşüş sürecek. Ocak ayı enflasyonu, enflasyonla mücadeleye ilişkin kurgumuzu etkilemedi" diye konuştu.



"KONUT ARZINI ARTIRACAK CİDDİ BİR ÇABA İÇİNDEYİZ"



"Hayat pahalılığı Türkiye'nin şuanda karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun" diyen Bakan Şimşek, "Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 82.7'si şehirlerde yaşıyor. Bence en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar burada. Ev sahipliği oranı yüzde 56'larda. Son yıllarda gerek konut fiyatlarının hızlı yükselmesi, gerekse kiraların hızlı yükselmesiyle vatandaşımızın hayat pahalılığından kastı kira oluyor. Burada konut arzını artıracak ciddi bir çaba içindeyiz. Bir taraftan deprem bölgesinde bir inşa çalışması var. Bunun da dışında sosyal konutlar, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, tüm bu konularda bütçeden çok ciddi bir destek veriyoruz. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz. Devletimizin desteklediği ve vatandaşımızın çok rahat erişebileceği konutlardan bahsediyoruz. Bu enflasyonla mücadelede en önemli başlıklarımızdan" dedi.



"KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM PEŞİNDEYİZ"



Bakan Şimşek, "Vatandaşımız hayat pahalılığı şikayetinden haklı. Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Bütün dünyada mücadele bir zaman alıyor. Pandemi sonrası Avrupa ve Amerika'da da enflasyonda artış görüldü. Yüzde 9-10'lara çıkan enflasyonu 2-3'e düşürmeleri 3 yıldan fazla süre aldı. Bizim dezenflasyon programımız 2023'ün 2. yarısında başladı ve daha 2 yılını doldurmadı. Enflasyondaki düşüş sürecek" açıklamalarında bulundu.