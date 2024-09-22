Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yalan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullanan Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.



Enflasyonu düşürme, cari açığı azaltma, bütçe disiplinini tesis etme ve yapılan sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını dile getiren Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başından beri programa destek verdiğini bu hususta daha da güçlendireceklerinin altını çizdi.

"KALICI OLARAK ARTACAK"



Şimşek, "Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır." ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

