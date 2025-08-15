Bakan Şimşek: Brüt rezervler tarihi zirvede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki olumlu seyrin güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Türkiye’nin brüt rezervlerinin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını söyledi.

Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldığını, TL mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini aktardı. Bakan ayrıca, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına indiğini vurguladı.

“Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” diyen Şimşek, finansal göstergelerdeki iyileşmenin devam edeceği mesajını verdi.