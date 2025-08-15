Bakan Şimşek: Brüt rezervler tarihi zirvede
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin brüt rezervleri verilerini değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki olumlu seyrin güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Türkiye’nin brüt rezervlerinin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını söyledi.
Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldığını, TL mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini aktardı. Bakan ayrıca, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına indiğini vurguladı.
“Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” diyen Şimşek, finansal göstergelerdeki iyileşmenin devam edeceği mesajını verdi.
Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 15, 2025
✅ Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.
✅ Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldı.
✅ TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi.
✅ 10… pic.twitter.com/tmlxe0Gw60
- Etiketler :
- Haberler -
- Rezerv
- Kkm
- Mehmet Şimşek