Bakan Şimşek: Büyüme potansiyelimiz artmakta
10.01.2026 14:29
NTV - Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi verisini değerlendirdi ve "2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu." dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.
Şimşek "İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır." ifadesini kullandı.
Açıklamasının devamında Şimşek "Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.