Bakan Şimşek: Büyüme potansiyelimiz artmakta

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi verisini değerlendirdi ve "2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız." dedi.