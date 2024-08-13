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Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık cari denge işlemlerine ilişkin "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi

Cari denge 9 ay sonra fazla verdi

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, haziran ayında yıllık cari açığın 24,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

Şimşek, ikinci çeyrekte cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına düşmesini beklediklerini söyledi.

İŞSİZLİK ORANI

İşsizlik oranının da yükseldiğini belirten Şimşek, "Bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz.

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