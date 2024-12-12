Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Şimşek, ekimde yıllık cari açığın 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.