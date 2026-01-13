Bakan Şimşek: Cari açık sürdürülebilir seviyelerde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu." dedi.

Bakan Şimşek, X platformundan değerlendirmede bulundu.

Şimşek "2025 yılında, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen; ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performans, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladı." ifadesini kullandı.

"CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYELERDE KALMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek açıklamasının devamında "Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.