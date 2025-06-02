Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşme sağlandı

Türkiye ekonomisine ilişkin yapılan düzenleme ve reformlar hayata geçtikçe zamana yayılarak meyvelerini vermeye devam ediyor.



Türkiye'nin ihracatta Cumhuriyet rekoruna ulaşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi.



Bakan Şimşek "Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracat yıllık yüzde 2,7 arttı. İthalat artışı yüzde 2,1 gerçekleşirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen aya göre yatay seyretti." dedi.



Şimşek sözlerinin devamında "Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir." ifadesini kullandı.