Bakan Şimşek: Çin ile ticarette dengeli bir yapı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğinin hız kazanması ve derinleşmesinin; sadece iki ülkenin çıkarına değil, bölgesel ve küresel barış, refah ile istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.



Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Zhang Guoqing ile Pekin’de bir araya geldiklerini kaydeden Şimşek, iki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.



“Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi.” diyen Şimşek, Asya’da en büyük ticaret ortağı olan Çin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve ticarette daha dengeli bir yapıyı hedeflediklerini belirtti.