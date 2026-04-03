Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşecek

Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9’a geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Gıda enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 4,8 puan iyileşerek yıllık yüzde 32,4 oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz." dedi.

"DEZENFLASYON BELİRGİNLEŞECEK"

Şimşek "Yıllık hizmet enflasyonu son bir yılda 16,1 puan azaldı. Hizmetlerdeki dezenflasyonun; kira enflasyonundaki düşüş eğilimi, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Savaş nedeniyle hassaslaşan ekonomiye ilişkin olarak Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize etkilerini sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Program döneminde oluşturduğumuz mali alan ile enflasyonist baskıları azaltacak eşel mobil gibi uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde devreye alıyoruz." dedi.

"İSTİKRAR İÇİN POLİTİKA SETİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek "Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.