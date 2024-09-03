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Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
Ağustos ayı enflasyonu belli oldu | Yıllık enflasyon sert düşüş

Ağustos ayı enflasyonu belli oldu | Yıllık enflasyon sert düşüş

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu.

Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

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