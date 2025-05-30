Bakan Şimşek: "Dezenflasyon kararlılıkla devam ediyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in ilk çeyrek büyüme verisinin ardından açıklama yaptıı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin yüzde 2 olarak açıklanan ve beklentilerin altında kalan büyüme verisi ardından Şimşek sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:
"İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık %0.9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı
destekliyoruz."
Şimşek sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendirdiklerini de söyledi.
Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 30, 2025
İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.
Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.
Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken… pic.twitter.com/9z1dqntc6M
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