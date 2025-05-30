Bakan Şimşek: "Dezenflasyon kararlılıkla devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin yüzde 2 olarak açıklanan ve beklentilerin altında kalan büyüme verisi ardından Şimşek sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:



"İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık %0.9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı

destekliyoruz."



Şimşek sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendirdiklerini de söyledi.