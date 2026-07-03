Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci yeniden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını belirterek, "Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal'deki hesabından haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Haziranda aylık enflasyonun yüzde 0,99 olduğuna işaret eden Şimşek, "Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,2 artmasının ve akaryakıt fiyatlarının düşmesinin de enflasyon görünümünü desteklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz."