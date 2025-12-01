Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürerken büyüme dikkat çekicidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürerken, büyümenin güçlü seyrini koruması dikkat çekicidir." dedi.

Bakan Şimşek, 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek "Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme kaydetmiştir. Ekonomi Bakanlığı öncü göstergeleri çeyreklik bazda büyümeye işaret etse de sektörler arası gelişmeler büyüme hızının zayıflayabileceğini göstermekteydi. Buna rağmen yüzde 5,7’lik büyüme performansı oldukça olumlu bir gelişmedir. İmalat sanayi bu dönemde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 0,8 büyüme kaydetmiştir. İmalat sanayindeki bu güçlü görünüm, ekonomideki dengelenmenin ve verimlilik artışlarının bir yansımasıdır." dedi.

Yatırımlardaki büyümeye dikkat çeken Şimşek "Öte yandan, büyümenin ana itici gücü, yüzde 8,0 ile yatırımlar olmuştur. Yatırımlardaki bu yüksek artış, orta vadede büyüme potansiyelini yukarı çekecektir. Bununla birlikte, tüketim harcamalarının artış hızı sınırlı kalmış ve yıllık bazda yüzde 2,8 olmuştur. Tüketimdeki bu ılımlı seyir, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü göstermektedir. Net dış talep büyümeye yüzde 1,8 düzeyinde oldukça güçlü bir katkı vermiştir. İhracat yıllık bazda yüzde 7,1 oranında artarken, ithalat sadece yüzde 2,3 artmıştır. Böylece dış ticaret açığı daralmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Hizmet sektörüne yönelik büyümeyi değerlendiren Şimşek "Sektörel gelişmelere bakıldığında, hizmetler sektörü 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 büyümüştür. Bu büyümede özellikle turizm faaliyetlerindeki güçlü performans etkili olmuştur. İnşaat sektörü ise yıllık bazda yüzde 4,1 büyüme ile daha ılımlı bir görünüm sergilemiştir. Tarım sektörü ise yıllık bazda yüzde 2 küçülmüştür." açıklamasında bulundu.

"ENFLASYONA RAĞMEN BÜYÜME DİKKAT ÇEKİCİDİR"

Enflasyonist ortamda mücadelede devam ederken büyümenin devam etmesine ilişkin yorumda bulunan Şimşek "Enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürerken, büyümenin güçlü seyrini koruması dikkat çekicidir. Uyguladığımız politikalar, hem fiyat istikrarını sağlamayı hem de sürdürülebilir büyüme dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bütçe disiplini, yapısal reformlar ve verimlilik artışına yönelik politikalarımız uygulanmaya devam edecektir. Bu çerçevede, 2025 yılının ikinci yarısında iç talepte daha ılımlı, dış talepte ise daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz. Yatırımların büyümeye olumlu katkısının sürmesini, net dış talebin de büyümeyi desteklemeye devam etmesini öngörüyoruz. Sonuç olarak, ekonomi politikalarımız dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla uygulanmakta olup, yılın tamamında OVP hedefleriyle uyumlu bir büyüme gerçekleşmesini beklemekteyiz." dedi.