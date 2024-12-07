Bakan Şimşek: Dış finansmana erişim kolaylaşıyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret etti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." dedi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü hatırlattı.



CDS'in 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini belirten Şimşek, Ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin CDS'i 2023 Mayıs ayından bu yana 456 baz puan iyileşme kaydetti. Bu rakam gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan olarak izlendi.

CDS risk primimiz 250 baz puanın altında.



2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.



2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49… pic.twitter.com/Tt6XRn6Gn3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 7, 2024