Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğini belirterek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." dedi. Şimşek, işsizlik oranının öngörülenden daha olumlu gerçekleşeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2024 yılı muhasebesini yaptı.
Şimşek, "Bugün paylaşacağım mesajlarla geçen yılın değerlendirmesini yapacağım. Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık" ifadelerini kullandı.
2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda politikalar uygulanacağını belirten Şimşek, "Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti." dedi.
2024 YILINDA – REEL EKONOMİ— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025
Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti.
Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.
İstihdam 843 bin kişi arttı.
İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha… pic.twitter.com/zJUF0V1Zqu
Bakan Şimşek, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.
İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek.
DIŞ DENGE
İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti.
Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.
FİNANSAL İSTİKRAR
Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk Lirası'na güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.
BORÇLULUK
Toplam borçluluk düşük seviyede.
Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor.
AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede.
Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz.
KAMU MALİYESİ
Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.
ENFLASYON
Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde. Enflasyon beklentileri iyileşti.
Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak. reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek.
DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER
Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık.
3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk.
Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız.
Kalkınma odaklı projeler için 8,6
DIŞ FİNANSMAN
Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı.
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