Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme gerçekleşti

Bakan Şimşek, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:



Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.



İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek.



DIŞ DENGE



İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti.



Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.



FİNANSAL İSTİKRAR



Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk Lirası'na güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.



BORÇLULUK



Toplam borçluluk düşük seviyede.



Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor.



AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede.



Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz.



KAMU MALİYESİ



Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.



ENFLASYON



Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde. Enflasyon beklentileri iyileşti.



Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak. reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek.



DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER



Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık.



3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk.



Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız.



Kalkınma odaklı projeler için 8,6



DIŞ FİNANSMAN



Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı.