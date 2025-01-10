Bakan Şimşek: Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zayıf dış talep ve dezenflasyon sürecine rağmen ekonomimiz dayanıklılığını koruyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdam ve sanayi verilerini değerlendirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.
Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu."
Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 10, 2025
Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kasımda istihdam aylık geriledi,… https://t.co/nvxBwHrSbJ pic.twitter.com/I9P6pjeqNh
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