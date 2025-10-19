Bakan Şimşek: Ekonomimize olan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.