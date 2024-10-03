Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "t24 15 Yaşında Yıllık Buluşmaları" konferansında açıklamalarda bulundu.



Ekonomi programının sonuç verdiğini belirten Şimşek, "İstihdam artışı bir yılda çok güçlü seyrediyor." dedi.



Cari açığın yakında 15 milyar dolara düşmüş olacağını belirten Şimşek, bunun önemli bir daralma olduğunus söyledi.



Bakan Şimşek, "Reel ekonomide bir yavaşlama var, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu." dedi.



Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı, bugün eylül rakamlarıyla sürecin devam ettiği görülecek. Önümüzdeki aylarda da aynı hızda olmasa da süreç devam edecek. Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek mi? Bize göre düşecek." ifadelerini kullandı.