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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğini söyledi.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.

Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."

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