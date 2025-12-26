Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi

Türkiye'nin ekonomi politikaları tedrici olarak enflasyonda düşüşe ve beklentileri de pozitif olmaya itmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi." dedi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DESTEKLENECEK"

Şimşek "Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.