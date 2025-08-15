Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı Piyasa Katılımcı Anketi verileri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor.



Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz.



Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır."

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,66'dan yüzde 29,69'a yükseldiğini açıkladı.