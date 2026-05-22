Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri mayısta iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Merkez Bankası'nın açıkladığı Mayıs ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri anketini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."