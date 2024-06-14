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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü belirterek, "Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
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TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı: Yıl sonu dolar beklentisi geriledi

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Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet 'nın haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuçları değerlendirdi.

beklentilerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü: Bakan Şimşek ve ekibi enflasyonla mücadele ediyor

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü: Bakan Şimşek ve ekibi enflasyonla mücadele ediyor

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