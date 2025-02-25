Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa beklentisinin enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, "Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel beklentilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi.

Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.

Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.

Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

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