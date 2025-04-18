Bakan Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde enflasyon beklentilerindeki bozulmaya rağmen enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve enflasyonun hedef aralıkta kalacağını söyledi.



Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Korumacılık ortamında Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda.



Korumacılığın artmasının temel sebebi ABD-Çin arasındaki rekabet.



Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı.



Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor.



Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi.



İstikrar programı uygulanırken yakaladığımız istihdam artışı büyük bir başarıdır.



Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.



Piyasalardaki son dalgalanmalar ekonomik aktivitede geçici yavaşlamaya neden olabilir.

Enflasyon düşmeye devam edecek.



Piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef alanının içinde kalacağımıza inanıyoruz.



Ilımlı büyümede artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz bir eşiğe yaklaştık.

