Bakan Şimşek: Enflasyon hala yüksek ancak düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da gelişmekte olan piyasa ekonomilerine yönelik düzenlenen konferansta konuştu



Bakan Şimşek, enflasyon düşüşü ve mali disiplinin yeniden sağlanmasına yönelik zorlukların büyük ölçüde lokal kaynaklı olduğunu söyledi.



Enflasyonun hala yüksek olduğunu ancak düştüğünü belirten Şimşek, "Dezenflasyon devam edecek ve bu beklentilerde daha fazla iyileşme için anahtar." dedi.

Şimşek, geçen yıl cari açığın GSYH'nin yaklaşık yüzde 0,7'sine düşürmeyi başadıklarını vurgulayarak, "Bu yıl biraz genişleyebilir ancak yönetilebilir düzeyde kalacak." ifadelerini kullandı.



Son iki yılda deprem yeniden inşasına yaklaşık 74 milyar dolar harcandığını ifade eden Şimşek, "Bu rakam, GSYH'nin yüzde 6'sından fazlasına eşdeğer. Bu nedenle, son birkaç yıldır bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5 civarındaydı, Türkiye standartlarına göre nispeten yüksek. Bu yıl, bunu yaklaşık yüzde 3'e düşürmeyi hedefliyoruz. "dedi.



Bakan Şimşek, hem güçlü dolar hem de yüksek uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirilerinin gelişmekte olan piyasalar için olumsuz olduğunu kaydetti.