Bakan Şimşek: “Enflasyon tahmin aralığında kalacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 68. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki son gelişmelere ve Orta Vadeli Program’a (OVP) dair önemli mesajlar verdi.



Merkez Bankası’nın dezenflasyon patikasına dikkat çeken Şimşek, “Yüzde 70 olasılıkla enflasyon bu yıl sonunda yüzde 24 seviyesinde, tahmin bandı içinde kalacak. Dezenflasyon programı rayında ilerliyor ve aynı kararlılıkla uygulanmaya devam edecek” dedi.



Şimşek, OVP’nin bankacılık sektörü tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini vurgulayarak, sektörün piyasa değerinin program öncesine göre neredeyse iki katına çıktığını belirtti. “Defter değeri oranı 0,6’dan 1,1’in üzerine çıktı. Bu, piyasanın programa olan güvenini yansıtıyor” dedi.



"ENFLASYONDA AŞAĞI YÖNLÜ GÜÇLÜ BİR TREND VAR"

Temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşe dikkat çeken Bakan Şimşek, “Mal enflasyonunda yüzde 20-30 aralığına geldik. Bu trend devam edecek çünkü para politikamız dezenflasyonist, maliye ve gelir politikalarımız ise destekleyici” ifadelerini kullandı. 2025’ten itibaren yönlendirilen fiyatlarda sıkı denetimle bu sürecin destekleneceğini de sözlerine ekledi.



"CARİ AÇIKTA KALICI İYİLEŞME SAĞLANDI"

Cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminde ciddi bir artış yaşandığını, önümüzdeki yıllarda bu artışın ivme kazanacağını vurguladı. Yeşil dönüşümle birlikte enerji ithalatının azalacağını belirten Şimşek, “Cari açıktaki iyileşme artık programın başarılmış bir boyutudur. Bu kazanımı koruyacağız” dedi.



Ancak Asya pazarındaki değişimlerin ve küresel ticaret savaşlarının yeni riskler oluşturduğunu söyleyen Şimşek, bu nedenle ticaret politikalarının dinamik şekilde yeniden kurgulanacağını ifade etti.

