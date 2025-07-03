Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin yavaşlama başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin yavaşlama başladı

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Haziranda aylık , jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.

Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi.

Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.

Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek.

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