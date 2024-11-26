Bakan Şimşek: Enflasyonda katılıklar azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin enflasyondaki katılıkları azalttığını söyledi.

Bakan Şimşek: Enflasyonda katılıklar azalıyor
Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme

Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme

Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası kasım ayı "Sektörel Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olumlu sürece işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette konuşulan rakamlar: Kritik toplantı için geri sayım başladı

Asgari ücrette konuşulan rakamlar: Kritik toplantı için geri sayım başladı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...