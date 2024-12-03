Bakan Şimşek: Enflasyonda önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor." dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyonda önemli mesafe katettik
Kasım ayı enflasyonu belli oldu

Kasım ayı enflasyonu belli oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu." dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.

Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor."

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