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Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirtti. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek
Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.

Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

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